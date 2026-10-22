NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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NOVA-Anlage im Blick 22.10.2026 10:03:22

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NOVA gewesen.

Vor 5 Jahren wurden NOVA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das NOVA-Papier an diesem Tag bei 103,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,966 NOVA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 320,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 331,22 USD belief. Mit einer Performance von +220,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete NOVA eine Marktkapitalisierung von 10,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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