NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lukrative NOVA-Investition?
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19.03.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 10 Jahren abgeworfen
NOVA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,67 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 937,207 NOVA-Papiere. Die gehaltenen NOVA-Papiere wären am 18.03.2026 429 053,42 USD wert, da der Schlussstand 457,80 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4 190,53 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von NOVA belief sich zuletzt auf 14,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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