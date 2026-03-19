NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

NOVA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,67 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 937,207 NOVA-Papiere. Die gehaltenen NOVA-Papiere wären am 18.03.2026 429 053,42 USD wert, da der Schlussstand 457,80 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4 190,53 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von NOVA belief sich zuletzt auf 14,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at