NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lukrativer NOVA-Einstieg?
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16.04.2026 10:03:28
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NOVA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das NOVA-Papier bei 10,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NOVA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,425 NOVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NOVA-Aktie auf 517,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 876,81 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 4 776,81 Prozent gleich.
Am Markt war NOVA jüngst 16,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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