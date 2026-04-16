NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NOVA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das NOVA-Papier bei 10,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NOVA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,425 NOVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NOVA-Aktie auf 517,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 876,81 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 4 776,81 Prozent gleich.

Am Markt war NOVA jüngst 16,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at