NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 26.02.2025 wurde das NOVA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NOVA-Papier an diesem Tag 252,65 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hat, hat nun 39,580 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 457,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 088,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 80,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NOVA bezifferte sich zuletzt auf 14,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at