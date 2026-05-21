NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Profitable NOVA-Investition? 21.05.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in NOVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die NOVA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NOVA-Aktie bei 184,20 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die NOVA-Aktie investierten, hätten nun 54,289 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (494,03 USD), wäre das Investment nun 26 820,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 168,20 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von NOVA bezifferte sich zuletzt auf 15,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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