NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NOVA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das NOVA-Papier letztlich bei 118,50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hat, hat nun 0,844 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (385,33 USD), wäre die Investition nun 325,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 225,17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von NOVA bezifferte sich zuletzt auf 12,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at