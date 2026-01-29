NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in NOVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NOVA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die NOVA-Anteile bei 232,38 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hat, hat nun 4,303 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 096,48 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 28.01.2026 auf 487,18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,65 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 14,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at