NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Lukrative NOVA-Anlage? 05.11.2026 10:03:20

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Verlust hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit NOVA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das NOVA-Papier an diesem Tag 342,22 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29,221 NOVA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 295,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 630,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,70 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von NOVA bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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