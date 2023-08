NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in O Reilly Automotive abgeworfen

Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.08.2022 wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die O Reilly Automotive-Aktie an diesem Tag bei 736,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,357 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2023 auf 931,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 264,62 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 264,62 USD, was einer positiven Performance von 26,46 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 57,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at