O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Performance
|
03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25,779 O Reilly Automotive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (90,25 USD), wäre das Investment nun 2 326,51 USD wert. Damit wäre die Investition 132,65 Prozent mehr wert.
Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 76,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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