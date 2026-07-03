NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen O Reilly Automotive-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 25,779 O Reilly Automotive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (90,25 USD), wäre das Investment nun 2 326,51 USD wert. Damit wäre die Investition 132,65 Prozent mehr wert.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 76,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at