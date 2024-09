NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.09.2019 wurden O Reilly Automotive-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 394,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,535 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.09.2024 auf 1 159,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 939,62 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 939,62 USD entspricht einer Performance von +193,96 Prozent.

O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at