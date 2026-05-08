NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren O Reilly Automotive-Anteile 37,49 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 266,752 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 229,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,29 Prozent angezogen.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 79,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at