O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Anlage im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht
Das O Reilly Automotive-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,358 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 218,36 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 19.11.2026 auf 92,61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 118,36 Prozent zugenommen.
Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 74,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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