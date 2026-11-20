Das wäre der Gewinn bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment gewesen.

Das O Reilly Automotive-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,358 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 218,36 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 19.11.2026 auf 92,61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 118,36 Prozent zugenommen.

Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 74,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at