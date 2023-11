NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag bei 843,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,185 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Papiere wären am 09.11.2023 1 159,14 USD wert, da der Schlussstand 978,14 USD betrug. Damit wäre die Investition 15,91 Prozent mehr wert.

Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at