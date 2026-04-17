NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 17,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 558,139 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Anteile wären am 16.04.2026 51 745,11 USD wert, da der Schlussstand 92,71 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 417,45 Prozent.

O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at