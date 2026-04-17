O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Lohnendes O Reilly Automotive-Investment?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 17,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 558,139 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Anteile wären am 16.04.2026 51 745,11 USD wert, da der Schlussstand 92,71 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 417,45 Prozent.
O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|79,48
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.