O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes O Reilly Automotive-Investment? 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 17,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 558,139 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Anteile wären am 16.04.2026 51 745,11 USD wert, da der Schlussstand 92,71 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 417,45 Prozent.

O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu O Reilly Automotive Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

O Reilly Automotive Inc 79,48 1,17% O Reilly Automotive Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen