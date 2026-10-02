NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 535,504 O Reilly Automotive-Anteilen. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Aktien wären am 01.10.2026 45 533,90 USD wert, da der Schlussstand 85,03 USD betrug. Mit einer Performance von +355,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 69,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at