O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Anlage im Blick
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 535,504 O Reilly Automotive-Anteilen. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Aktien wären am 01.10.2026 45 533,90 USD wert, da der Schlussstand 85,03 USD betrug. Mit einer Performance von +355,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 69,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
|
02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|75,36
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.