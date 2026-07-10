O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Investmentbeispiel
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 534,550 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 45 500,88 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 09.07.2026 auf 85,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 355,01 Prozent vermehrt.
Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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