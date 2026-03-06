NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 06.03.2023 wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,96 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,691 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 16 861,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,61 Prozent angewachsen.

Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at