NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Zur Schlussglocke war die O Reilly Automotive-Aktie an diesem Tag 57,86 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,728 O Reilly Automotive-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,99 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 02.04.2026 auf 91,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,99 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 76,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at