NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.02.2021 wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 28,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 346,380 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Aktien wären am 12.02.2026 32 978,87 USD wert, da der Schlussstand 95,21 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 229,79 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 79,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at