O Reilly Automotive-Performance 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in O Reilly Automotive-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen O Reilly Automotive-Anteile letztlich bei 31,11 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,141 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 93,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 009,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 200,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 80,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
