NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in O Reilly Automotive-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen O Reilly Automotive-Anteile letztlich bei 31,11 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,141 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 93,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 009,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 200,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 80,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at