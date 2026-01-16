O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Performance
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen O Reilly Automotive-Anteile letztlich bei 31,11 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,141 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 93,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 009,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 200,97 Prozent.
Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 80,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|81,54
|1,17%
