NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die O Reilly Automotive-Aktie 17,40 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,462 O Reilly Automotive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 177,37 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 11.06.2026 auf 90,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 417,74 Prozent gesteigert.

Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at