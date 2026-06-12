O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Langfristige Investition
|
12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die O Reilly Automotive-Aktie 17,40 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,462 O Reilly Automotive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 177,37 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 11.06.2026 auf 90,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 417,74 Prozent gesteigert.
Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!