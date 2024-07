NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 154,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 64,893 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.07.2024 auf 1 032,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67 033,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 570,34 Prozent gesteigert.

Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at