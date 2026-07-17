O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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O Reilly Automotive-Investition 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das O Reilly Automotive-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91,59 USD wert. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,092 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 86,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 94,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent.

Der Börsenwert von O Reilly Automotive belief sich zuletzt auf 68,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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