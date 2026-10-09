NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren O Reilly Automotive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit O Reilly Automotive-Anteilen statt. Zum Handelsende standen O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag bei 99,72 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,003 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Papiere wären am 08.10.2026 86,25 USD wert, da der Schlussstand 86,01 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 13,75 Prozent gleich.

Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 68,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at