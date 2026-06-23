NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,34 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 49,156 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 790,76 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 22.06.2026 auf 219,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 979,08 Prozent zugenommen.

Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at