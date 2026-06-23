Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,34 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 49,156 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 790,76 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 22.06.2026 auf 219,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 979,08 Prozent zugenommen.

Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Old Dominion Freight Line Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Old Dominion Freight Line Inc. 192,16 0,23% Old Dominion Freight Line Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen