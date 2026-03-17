Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Performance unter der Lupe
|
17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 165,78 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 60,321 Old Dominion Freight Line-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 004,95 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 16.03.2026 auf 182,44 USD belief. Damit wäre die Investition 10,05 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 38,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)