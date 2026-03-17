Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Performance unter der Lupe 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 165,78 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 60,321 Old Dominion Freight Line-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 004,95 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 16.03.2026 auf 182,44 USD belief. Damit wäre die Investition 10,05 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 38,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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