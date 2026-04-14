NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169,34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,591 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,61 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 13.04.2026 auf 207,63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,61 Prozent angewachsen.

Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 43,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at