Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Lukrativer Old Dominion Freight Line-Einstieg?
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Old Dominion Freight Line-Anteile bei 160,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,250 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.06.2026 gerechnet (228,53 USD), wäre das Investment nun 1 428,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,83 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Old Dominion Freight Line betrug jüngst 46,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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