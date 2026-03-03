NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,462 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.03.2026 926,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 207,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 826,90 Prozent zugenommen.

Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 43,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at