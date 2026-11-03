Old Dominion Freight Line Aktie

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WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Profitable Old Dominion Freight Line-Investition? 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment gewesen.

Am 03.11.2021 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Old Dominion Freight Line-Papier an diesem Tag bei 174,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,417 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers auf 176,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 118,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,19 Prozent gesteigert.

Old Dominion Freight Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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