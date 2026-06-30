NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers betrug an diesem Tag 162,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,614 Old Dominion Freight Line-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.06.2026 13 536,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,69 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 13 536,04 USD, was einer positiven Performance von 35,36 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Old Dominion Freight Line betrug jüngst 45,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at