NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers betrug an diesem Tag 138,93 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 71,979 Old Dominion Freight Line-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 175,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 622,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,22 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Old Dominion Freight Line betrug jüngst 35,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at