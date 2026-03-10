Old Dominion Freight Line Aktie

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

Lohnende Old Dominion Freight Line-Investition? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Old Dominion Freight Line-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.03.2025 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Old Dominion Freight Line-Papier bei 177,97 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,619 Old Dominion Freight Line-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 197,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,82 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 41,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.

Analysen zu Old Dominion Freight Line Inc.

