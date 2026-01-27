Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Old Dominion Freight Line-Investment
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 97,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,292 Old Dominion Freight Line-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 790,67 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 26.01.2026 auf 173,99 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +79,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line bezifferte sich zuletzt auf 36,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
