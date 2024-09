NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Old Dominion Freight Line-Papier bei 23,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 41,964 Old Dominion Freight Line-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 053,71 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 16.09.2024 auf 191,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 705,37 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Old Dominion Freight Line eine Börsenbewertung in Höhe von 41,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at