NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.09.2023 wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 204,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,489 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,45 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 28.09.2026 auf 176,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,55 Prozent.

Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at