NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Old Dominion Freight Line-Aktie an diesem Tag 21,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,692 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 210,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 987,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +887,50 Prozent.

Insgesamt war Old Dominion Freight Line zuletzt 43,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at