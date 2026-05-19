NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers betrug an diesem Tag 132,08 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 75,715 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 455,61 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 18.05.2026 auf 204,13 USD belief. Mit einer Performance von +54,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 42,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at