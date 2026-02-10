Old Dominion Freight Line Aktie

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

Old Dominion Freight Line-Investment im Blick 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 201,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,496 Old Dominion Freight Line-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,19 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 09.02.2026 auf 196,11 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,81 Prozent vermindert.

Der Old Dominion Freight Line-Wert an der Börse wurde auf 42,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

