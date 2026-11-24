Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Hochrechnung
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 202,16 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 49,466 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 472,00 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 23.11.2026 auf 171,27 USD belief. Mit einer Performance von -15,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Old Dominion Freight Line eine Börsenbewertung in Höhe von 34,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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