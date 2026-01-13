NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Olympic Steel-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Olympic Steel-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,44 USD. Bei einem Olympic Steel-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,131 Olympic Steel-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 163,61 USD, da sich der Wert einer Olympic Steel-Aktie am 12.01.2026 auf 48,22 USD belief. Damit wäre die Investition um 16,36 Prozent gestiegen.

Olympic Steel war somit zuletzt am Markt 538,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at