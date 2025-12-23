Olympic Steel Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Olympic Steel von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Olympic Steel-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Olympic Steel-Papier an diesem Tag 13,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Olympic Steel-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 734,214 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Olympic Steel-Aktien wären am 22.12.2025 32 540,38 USD wert, da der Schlussstand 44,32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 225,40 Prozent erhöht.
Insgesamt war Olympic Steel zuletzt 488,32 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!