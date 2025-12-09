NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel Verlust hätte eine Olympic Steel-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Olympic Steel-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Olympic Steel-Papier bei 42,86 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Olympic Steel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,62 USD, da sich der Wert eines Olympic Steel-Papiers am 08.12.2025 auf 39,27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,38 Prozent verringert.

Insgesamt war Olympic Steel zuletzt 452,79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at