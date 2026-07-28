NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Omnicell-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 36,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Omnicell-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,609 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 145,50 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 27.07.2026 auf 41,49 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14,55 Prozent gleich.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at