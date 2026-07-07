NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.07.2025 wurden Omnicell-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,92 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Omnicell-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,578 Omnicell-Aktien. Die gehaltenen Omnicell-Papiere wären am 06.07.2026 1 564,32 USD wert, da der Schlussstand 45,24 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 564,32 USD entspricht einer Performance von +56,43 Prozent.

Der Omnicell-Wert an der Börse wurde auf 1,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at