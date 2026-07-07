Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Lohnendes Omnicell-Investment?
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 07.07.2025 wurden Omnicell-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,92 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Omnicell-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,578 Omnicell-Aktien. Die gehaltenen Omnicell-Papiere wären am 06.07.2026 1 564,32 USD wert, da der Schlussstand 45,24 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 564,32 USD entspricht einer Performance von +56,43 Prozent.
Der Omnicell-Wert an der Börse wurde auf 1,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!