Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Profitables Omnicell-Investment? 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Omnicell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Omnicell-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,67 USD wert. Bei einem Omnicell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,614 Omnicell-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,27 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Anteils am 06.04.2026 auf 34,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,27 Prozent erhöht.

Omnicell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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