NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren gekostet

Omnicell-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 96,66 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 10,346 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 380,82 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 10.11.2025 auf 36,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,92 Prozent.

Omnicell wurde am Markt mit 1,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at