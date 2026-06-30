Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Lohnender Omnicell-Einstieg?
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,23 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,921 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 40,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,54 Prozent vermehrt.
Alle Omnicell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!