Omnicell Aktie

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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Omnicell-Anlage 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Omnicell-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 37,47 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Omnicell-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266,880 Omnicell-Aktien. Die gehaltenen Omnicell-Anteile wären am 24.08.2026 9 250,07 USD wert, da der Schlussstand 34,66 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,50 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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